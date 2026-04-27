Fingieron comprar propiedades y asaltaron a víctima

La Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a las personas que se observan en el video, ya que figuran como sospechosos del delito de robo agravado.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de diciembre del 2025 a la 1:30 p.m. en Mata Redonda, en San José, cuando un grupo conformado por cuatro sujetos, presuntamente de nacionalidad colombiana, contactaron a la víctima por medio de redes sociales, haciéndose pasar por supuestos compradores de propiedades.

Tras acordar reuniones “formales” para negocios, pidieron que la víctima cambiara dinero en dólares, alegando que solo manejaban efectivo. Al parecer, esta persona aceptó y pidió ayuda a una conocida para reunir el dinero en colones.

En una segunda reunión en un apartamento, en apariencia, los sujetos lo sorprendieron, amordazaron, robaron el dinero y huyeron del lugar.

Video: OIJ

Características de los sospechosos

Sospechoso #1: hombre, de 1.70 a 1.75 metros de estatura aproximadamente, de 30 a 35 años aproximadamente, contextura media, tez trigueña oscura, tatuaje en antebrazo derecho, vestía camisa color blanco, short de mezclilla color azul, tenis color blanco y utilizaba gorra color negro.

Sospechoso #2: hombre, de 1.70 a 1.75 metros de estatura aproximadamente, de 35 a 40 años aproximadamente, contextura media, tez trigueña clara, cabello corto color negro, vestía camiseta color blanco, jeans color azul y tenis color blanco.

Sospechoso #3: hombre, de 1.75 a 1.80 metros de estatura aproximadamente, de 30 a 35 años aproximadamente, contextura media, tez trigueña clara, cabello corto color negro, vestía camiseta color negro, short color negro y tenis color negro con suela blanca.

Sospechoso #4: hombre, de 1.75 a 1.80 metros de estatura aproximadamente, de 35 a 40 años aproximadamente, contextura media, tez trigueña clara, cabello corto color negro, barba tipo candado, tatuaje en ambas pantorrillas, vestía camiseta color blanco, short color beige, tenis color blanco y utilizaba gorra color negro.

Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.