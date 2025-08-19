Micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la zona de Poás reconocieron que han visto un impacto en sus finanzas, ventas y cambios en sus operaciones, al igual que despidos ante la situación que viven por los constantes cierres del volcán.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) anunció el programa Resilencia Pyme, con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), para dar apoyo a los negocios afectados.

“Nuestro compromiso es que las pymes que han visto afectadas sus operaciones por la emergencia del Volcán Poás no se detengan. Queremos acompañarlas en su recuperación, dándoles herramientas financieras y de capacitación que fortalezcan su competitividad y les permitan volver a generar empleo y oportunidades en sus comunidades”, destacó Patricia Rojas, ministra de la cartera.

Conferencia MEIC. Foto: Raquel Vargas.

Dicho plan brinda oportunidades de formación a 50 empresas de la zona, en temas como: mercadeo, estrategias de promoción, diversificación de productos y servicios, innovación, tecnología, manejo financiero y acceso a créditos.

Además, cinco entidades financieras ayudarán con acceso a crédito para que las Pymes puedan continuar con sus actividades comerciales.

La alianza incluye al BAC, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, FODEMIPYME del Banco Popular y Grupo Mutual.

“La suma de esfuerzos permitirá que estas empresas mantengan sus operaciones, protejan el empleo y se reinserten con fuerza en la economía local. Esta es una señal de unidad y de compromiso con el sector productivo”, agregó Rojas.

Incluso, mencionaron que el Meic va a realizar una Expopyme el 20 y 21 de setiembre en el cantón para que los negocios afectados puedan exhibir sus productos y servicios.