Financiamiento impulsa a mujeres de escasos recursos a emprender 

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El acceso al financiamiento continúa siendo una de las principales barreras para las mujeres que buscan iniciar o fortalecer sus negocios en Costa Rica. Sin embargo, los microcréditos se han convertido en una oportunidad para que algunas emprendedoras generen sus propios ingresos, mejoren sus condiciones de vida y contribuyan a la economía de sus hogares.

Foto: cortesía.

Una medición realizada a 275 clientas de Grameen Costa Rica, organización sin fines de lucro que brinda apoyo financiero a mujeres de escasos recursos, evidenció las dificultades que enfrentan para acceder a préstamos. El 85% de las consultadas indicó que era la primera vez que recibía un crédito, mientras que el 51% afirmó que no podría encontrar fácilmente una buena alternativa de financiamiento.

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Los resultados también reflejan cambios en sus negocios y en el ámbito personal. Un 49% reportó una mejora significativa en las operaciones de sus emprendimientos y un 56% señaló que su calidad de vida mejoró de manera importante. Además, el 67% manifestó tener mayor confianza y el 54% indicó que aumentó su influencia en las decisiones del hogar.

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“Detrás de las cifras hay historias de quienes encontraron una oportunidad para iniciar o fortalecer un negocio, generar sus propios ingresos y contribuir al bienestar de sus familias”, comentó Mario Morera, gerente general de Grameen Costa Rica.

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Reconocimiento internacional

El trabajo de la organización también obtuvo reconocimiento en el Microfinance Index 2026, elaborado por 60 Decibels, una medición que recopiló información de más de 18.700 clientes vinculados a 65 proveedores financieros de 35 países de África, Asia y América Latina.

Grameen Costa Rica alcanzó 85 puntos, la calificación más alta entre las instituciones latinoamericanas participantes, y recibió un Premio de Impacto Social de Microfinanzas.

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El índice evalúa aspectos como el acceso al financiamiento, el impacto de los préstamos en los negocios y los hogares, la protección de los clientes, la resiliencia y la participación de las mujeres en las decisiones económicas.

Los resultados corresponden a las instituciones evaluadas, cuya participación fue voluntaria, por lo que no representan a toda la industria de microfinanzas de América Latina ni del mundo.

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Olimpiadas científicas reconocen el talento de estudiantes costarricenses

Cerca de 900 estudiantes de distintas regiones del país participaron en la XXVI Olimpiada Costarricense de Química, una iniciativa que promueve el talento joven y despierta vocaciones científicas. La ceremonia de premiación se realizó el 9 de octubre en la Universidad Nacional (UNA), donde se reconoció a los estudiantes con mejores resultados en las categorías general, intermedia y avanzada.

Foto: cortesía UNA.

Entre los centros educativos destacados en el ranking institucional figuró el Colegio Científico de Alajuela, que obtuvo el primer lugar con seis reconocimientos, seguido por el Colegio Científico Sede Región Brunca y el Liceo UNESCO.

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Por su parte, la VIII Olimpiada Costarricense de Ciencias (OLCOCI) también reconoció a estudiantes sobresalientes en física, química y biología. El Colegio Científico Bilingüe Reina de los Ángeles se proclamó campeón nacional, seguido por el Complejo Educativo CIT y el Saint Nicholas of Flüe School.

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Ambas competencias buscan fortalecer el interés por la ciencia y detectar jóvenes con potencial para participar en procesos de preparación y representación internacional. En el caso de OLCOCI, Costa Rica será sede de la primera Olimpiada Iberoamericana de Ciencias Junior, que se realizará en Cartago.

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Equipo tico gana competencia internacional de cohetería con motor propio

El talento costarricense destacó en la competencia internacional BAJA ROCKET Science 2026, celebrada en Mexicali, México. El equipo Singularity Rocket Technologies obtuvo el primer lugar en la categoría de 1 kilómetro SRAD, con un cohete desarrollado en Costa Rica y un motor de fabricación propia.

Foto: cortesía UFidélitas.

El grupo está integrado por Kendrik Palacios, José Andrés Granados, Karina Artavia y Andrea Hidalgo, docente de la Universidad Fidélitas. Según el equipo, el resultado representa un precedente para Costa Rica y Centroamérica, al realizar un vuelo con un motor propio en lugar de utilizar uno comercial.

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El cohete, llamado CACIQUE, fue diseñado y construido durante aproximadamente seis meses. Mide dos metros de altura, tiene siete centímetros de diámetro y pesa 7,15 kilogramos. Para desarrollar el proyecto, sus integrantes realizaron simulaciones y pruebas técnicas antes de competir en México.

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La misión contó con el aval de la Asociación Nacional de Actividades Espaciales de México y el cohete fue recuperado en buen estado después del vuelo. Además, el equipo completó lanzamientos de certificación de niveles uno y dos, como parte de su avance en el campo de la cohetería experimental.