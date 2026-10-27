Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Convertir los proyectos en oportunidades para sus estudiantes y familias ha sido parte del camino de EDUCOOP, Instituto Educativo San Gerardo, una cooperativa educativa ubicada en Alajuela que cuenta con 38 años de trayectoria.

Con el respaldo del Departamento de Financiamiento del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), la institución ha fortalecido su propuesta educativa y desarrollado espacios para el aprendizaje y la actividad física.

Lilian Díaz Quesada, directora académica de EDUCOOP, explicó que el financiamiento y la asesoría recibidos permitieron concretar proyectos que contribuyen al desarrollo de la comunidad educativa.

“Nos permitió soñar y lo digo con muchísima ilusión, porque nos permitió fortalecer nuestro servicio educativo”, expresó Díaz.

Instalaciones y laboratorios para el aprendizaje

Entre los avances mencionados por la directora se encuentra un gimnasio con pista bajo techo, así como laboratorios de ciencias, tecnología y STEAM. Estos espacios buscan apoyar el desarrollo de habilidades académicas y personales en niños y jóvenes.

La institución también ha incorporado espacios STEAM para estudiantes de preescolar y trabaja en el fortalecimiento de su oferta con un laboratorio adicional de idiomas.

Según Díaz, estas mejoras complementan la propuesta curricular y contribuyen a generar confianza entre las familias que forman parte de la comunidad educativa.

Financiamiento para hacer crecer proyectos cooperativos

El proceso de financiamiento incluyó un análisis previo de las opciones y su viabilidad, además de un plan estratégico y asesoría técnica. Para la directora, ese acompañamiento fue fundamental para convertir las ideas de la cooperativa en proyectos concretos.

El Departamento de Financiamiento del INFOCOOP gestiona y coloca recursos financieros para que las cooperativas puedan desarrollar proyectos productivos, fortalecer sus operaciones y atender sus necesidades de inversión.

Díaz invitó a otras organizaciones a acercarse al INFOCOOP y conocer el apoyo disponible para impulsar sus iniciativas.

Una propuesta con compromiso social

Además del crecimiento de sus instalaciones, EDUCOOP mantiene el compromiso de ofrecer oportunidades educativas accesibles para las familias, señaló su directora.

La experiencia del Instituto Educativo San Gerardo muestra cómo el financiamiento y la asesoría pueden acompañar el desarrollo de una cooperativa y beneficiar a su comunidad.