Teletica reveló al nuevo integrante de la segunda temporada de Mira Quién Baila, y no es otro que el carismático Jeff On, quien regresa a la pantalla chica para seguir conquistando corazones, esta vez con sus mejores pasos en la pista.

El venezolano ya había dejado una huella imborrable en el canal de La Sabana gracias a su participación en Nace una Estrella 2023, donde brilló con su voz y simpatía, y se alzó con el segundo lugar.

Ahora, el canal vuelve a confiar en su talento, pero en una faceta completamente distinta: el baile.

Jeff se une a un grupo de celebridades que ya han sido confirmadas para la competencia, entre ellos: Neto Rangel, Randall “Chiqui” Brenes, Daniel Montoya, Ivonne Cerdas, Mariana Uriarte, Ericka Morera y Katherinne Campbell.

Con su incorporación, ya son ocho los famosos anunciados. Solo quedan por revelarse los dos últimos participantes que completarán el grupo de 10 figuras del espectáculo, quienes competirán con ritmo y corazón por diferentes causas sociales.