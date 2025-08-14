Si usted tiene pensado este fin de semana ir a celebrar el Día de las Madres, o aprovechar el fin de semana largo, tome en cuenta que la empresa Globalvia anunció que para el domingo 17 de agosto se contará con carril reversible.

Dicho operativo tiene el objetivo de facilitar el regreso de quienes vuelven al Valle Central tras disfrutar del feriado de este viernes.

Globalvia informó que el cierre operativo será de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., con reversibilidad efectiva de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Esto debido a que la diferencia entre horarios obedece a los procesos de cierre y apertura que “toman una hora para que el operativo se desarrolle de una forma segura”.

Durante el operativo regirá una velocidad máxima de 60 km/h acatando a la recomendación de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); que además “cambiará temporalmente la señalización vertical de la ruta” con apoyo de la Policía de Tránsito en controles de velocidad.

Quienes necesiten viajar hacia Caldera en el lapso de reversibilidad deberán usar rutas alternas:

Ruta 3 (Atenas–Aguacate–Orotina).

Ruta 1 (Cambronero).

Ruta 239 (Ciudad Colón–Puriscal–San Pablo–Turrubares–Orotina).

Por su parte, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) anunció la suspensión de la restricción vehicular por placa en San José para este viernes 15 de agosto.

“Visitar familiares, hogares de ancianos, cementerios, asistir a celebraciones religiosas, ir a hospitales donde está temporalmente esa abuelita, esa tía, esa mamita, son razones de peso para no aplicar la restricción vehicular por número de placa, en San José este viernes”, señala la comunicación.

Cosevi añade que habrá “reducción significativa de vehículos entrando y circulando por la capital” y redireccionamiento de personal para colaborar con la movilidad durante el feriado.

“Así, este viernes festivo, todo vehículo podrá circular por San José sin temor a una sanción”, incluso placas 9 y 0.

La medida se reactivará el lunes 18 de agosto para placas 1 y 2. La restricción rige de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., en todo el anillo de Circunvalación, excepto el tramo nuevo entre La Uruca y Calle Blancos.