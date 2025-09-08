El próximo lunes 15 de setiembre, Día de la Independencia, no se aplicará la restricción vehicular por número de placa en San José. La medida se suspende por tratarse de un día festivo y con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en los actos cívicos.

El subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, explicó que el personal disponible será destinado a las labores de regulación vial relacionadas con los desfiles patrios y, en algunos casos, para atender el retorno de vacacionistas tras el fin de semana largo.

Esto significa que los vehículos con placas finalizadas en 1 o en 2, que usualmente no circulan los lunes, podrán hacerlo de manera excepcional, al igual que todas las demás. Sin embargo, las autoridades advirtieron que habrá cierres en vías principales desde temprano, especialmente en Paseo Colón y Avenida Segunda, donde se realizarán los desfiles.

También se cerrarán calles cercanas al Parque Nacional, donde en horas de la mañana tendrá lugar un acto oficial con la presencia de las más altas autoridades del Gobierno.

La Policía de Tránsito recordó que la restricción vehicular aplica de lunes a viernes en todo el anillo de Circunvalación, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., iniciando los lunes con placas terminadas en 1 y 2 y concluyendo los viernes con las terminadas en 9 y 0.

La medida retomará su vigencia a partir del martes 16 de setiembre, cuando les corresponderá quedar fuera de circulación a las placas terminadas en 3 y 4.