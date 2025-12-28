Fin de semana de bodas: futbolistas ticas se casaron

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El amor de futbolistas costarricenses se formalizó con dos bodas que se realizaron este fin de semana y las imágenes fueron compartidas en las redes sociales.

En la primera celebración, las jugadoras de Liga Deportiva Alajuelense, Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos, concretaron su casamiento en compañía de varias de sus compañeras y familiares.

Celebración de Bermúdez y Villalobos. Foto: Historias de redes sociales.

Bermúdez y Villalobos habían anunciado su compromiso en noviembre de 2024 y este fin de semana disfrutaron de su boda.

“Me voy a casar con la sonrisa más bonita que he conocido, con un huracán de dos piernas, con mi compañera y mi gran amor”, indicó Bermúdez el 11 de noviembre de 2024.

Las futbolistas estuvieran acompañadas de varias de sus compañeras de equipo y selección. Foto: Historias de redes sociales.

Mientras que Carolina Venegas dio a conocer en sus historias de Instagram su boda con Gaby Spesny tras varios años de relación.

Carolina Venegas compartió en sus redes su casamiento con Gaby Spesny. Foto: Historias de redes sociales.

En la actividad estuvieron también presentes compañeras futbolistas de Venegas, quienes compartieron el momento inolvidable de la goleadora del fútbol femenino.