Fin de semana de bodas: futbolistas ticas se casaron

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El amor de futbolistas costarricenses se formalizó con dos bodas que se realizaron este fin de semana y las imágenes fueron compartidas en las redes sociales.
En la primera celebración, las jugadoras de Liga Deportiva Alajuelense, Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos, concretaron su casamiento en compañía de varias de sus compañeras y familiares.
Bermúdez y Villalobos habían anunciado su compromiso en noviembre de 2024 y este fin de semana disfrutaron de su boda.
“Me voy a casar con la sonrisa más bonita que he conocido, con un huracán de dos piernas, con mi compañera y mi gran amor”, indicó Bermúdez el 11 de noviembre de 2024.
Mientras que Carolina Venegas dio a conocer en sus historias de Instagram su boda con Gaby Spesny tras varios años de relación.
En la actividad estuvieron también presentes compañeras futbolistas de Venegas, quienes compartieron el momento inolvidable de la goleadora del fútbol femenino.