Tras el mal momento que atraviesa Saprissa, uno de los principales discursos de la afición es que algunos jugadores ya cumplieron su ciclo y deben dejar su puesto para abrir paso a una nueva camada de futbolistas que lleguen con hambre de triunfos.

Entre los más señalados se encuentran nombres importantes en la historia moderna del club, como Ariel Rodríguez, David Guzmán, Kendall Waston y Mariano Torres. De hecho, con este último la afición se mostró a la defensiva cuando se dio a conocer que sería convocado al Clásico Nacional.

Pero, ¿realmente hay futbolistas que cumplieron su ciclo en Tibás? Evidentemente, hay jugadores que, por nivel, rendimiento y estadísticas, han demostrado que su futuro debe estar lejos del Monstruo.

Sin embargo, si nos centramos únicamente en los líderes del club, la respuesta no es sencilla. En los últimos meses, las lesiones se han vuelto una constantes en la casa morada, y varios de los futbolistas anteriormente mencionados las han sufrido.

Por ejemplo, Guzmán viene de recuperarse de un desgarro muscular en su pantorrilla; Duarte sufrió recientemente una pubalgia, y Mariano ha lidiado con dolencias en sus tobillos. Por lo tanto, prácticamente no se han encontrado al 100%.

No obstante, este es precisamente el tema que lleva al aficionado a preguntarse si, físicamente, estos jugadores ya no están en condiciones de seguir representando al Monstruo. A esto se suma que, en el último año, de siete títulos en disputa, el club no logró ganar ninguno.

Además, en lo que va del semestre, quedaron eliminados en la fase de grupos de la Copa Centroamericana y, asimismo, de la Copa de Campeones de la Concacaf. Por lo tanto, no podrán participar en competiciones internacionales hasta agosto de 2026.

¿Falta de hambre? ¿Se cansaron de ganar? Son respuestas que solo los futbolistas pueden dar. Lo cierto es que diciembre se perfila como un mes clave para la toma de decisiones y el análisis que definirá quién se queda y quién se va del equipo.