¿Fin de ciclo? Argentina deja fuera a 2 campeones mundiales

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Lionel Scaloni aclaró la situación de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no fueron convocados para la totalidad de la fecha FIFA de septiembre y octubre con Argentina.

El entrenador de la Selección Argentina confirmó que ambos futbolistas, al igual que Lionel Messi, solo disputarán el último compromiso frente a Benín el 6 de octubre en el estadio Monumental, quedando fuera de los cruces previos ante Bolivia y Burkina Faso.

Giovani Lo Celso (Foto: AFP)

El director técnico fue contundente al explicar que esta decisión responde a la necesidad del cuerpo técnico de dar rodaje a nuevos futbolistas.

Rodrigo De Paul (Foto: AFP)

“Vienen solo para el último partido porque queremos ver a otros chicos, como en su momento pasó con Di María”, señaló el estratega, asegurando que “las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista” y destacando todo lo que ambos mediocampistas le han brindado al ciclo.

En ese sentido, el entrenador remarcó que atraviesan “un buen momento para que haya un recambio” en el plantel.

Para esta gira internacional, Scaloni citó a numerosas caras nuevas del exterior y del ámbito local, entre las que destacan juveniles como Franco Mastantuono, Agustín Giay, Gianluca Prestianni, Matías Soulé, Leonardo Balerdi y Ezequiel “Equi” Fernández, buscando que estos jóvenes puedan consolidarse en el equipo.

La agenda de la Albiceleste continuará con el choque ante Burkina Faso el 3 de octubre en Núñez, antes del duelo del 6 de octubre ante Benín.

Con este recambio planificado, el cuerpo técnico apuesta a evaluar alternativas de cara al futuro sin descartar a los referentes que marcaron la historia reciente del seleccionado.