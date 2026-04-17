La plataforma de reservas Booking.com confirmó un acceso no autorizado a datos de algunos usuarios, lo que ha sido aprovechado por ciberdelincuentes para realizar fraudes personalizados.

Según la compañía, terceros lograron acceder a información de reservas, aunque no hubo evidencia de una intrusión directa en sus sistemas centrales. Como medida inmediata, se forzó el cambio de los códigos PIN asociados a las reservas y se notificó a los usuarios afectados.

El incidente salió a la luz luego de que clientes reportaran correos y mensajes sospechosos, incluso por WhatsApp, en los que los estafadores utilizaban datos reales, como nombres y detalles de estadías, para solicitar pagos urgentes.

Expertos de ESET advierten que este tipo de ataques se basa en ingeniería social, aprovechando la confianza del usuario mediante información verídica para hacer más creíbles las estafas.

Ante la situación, se recomienda extremar precauciones: evitar hacer pagos a través de enlaces enviados por correo o chat, verificar cualquier solicitud directamente en la plataforma oficial y desconfiar de mensajes con sentido de urgencia.

También es clave cambiar contraseñas, activar la verificación en dos pasos y no compartir datos sensibles por canales como WhatsApp.

La empresa aseguró que continuará informando a los usuarios afectados y mantiene habilitados sus canales de atención para atender consultas relacionadas con posibles fraudes.