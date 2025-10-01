Este miércoles 1 de octubre miles de fanáticos se reunirán en el Estadio Nacional para disfrutar de un show espectacular.

Guns N’ Roses, una de las bandas más icónicas de la historia, se presentarán en el país por segunda vez.

Las puertas del estadio se abren las 3:00 p.m., pero desde horas de la mañana decenas de fanáticos hacen filas y se preparan para el concierto.

Foto: Wilbert Hernández.

Horario oficial del evento:

3:00 pm: Apertura de puertas.

4:30 pm: Presentaciones nacionales (Slavon y Gentry).

6:30 pm: Guns N’ Roses.

El escenario cuenta con las mismas dimensiones usadas en su gira europea: 24 metros de boca, 22 metros de altura y una pantalla central de 20×12 metros.

Además, se cuenta con sobretarimas, pantallas adicionales en los costados y cuatro torres de retraso de sonido para asegurar la calidad en todas las zonas, así como 300 luces de última tecnología que garantizarán calidad en cada rincón del estadio.

Foto: Wilbert Hernández.

La organización destacó que aún quedan boletos disponibles, cuyos precios arrancan desde los 74 dólares y están a la venta en www.kuikpei.com.

Objetos no permitidos en el estadio:

Perfumes, desodorantes, armas de fuego, drogas, objetos punzocortantes, mascotas, bebidas, comida, baterías externas, paraguas, sombrillas, monedas, cámaras profesionales, vapes, cigarros, selfie sticks, vasos, botellas, drones.