Filarmónica revivirá los grandes éxitos de Guns N’ Roses, Metallica y AC/DC

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica presentará un espectáculo sinfónico que rendirá homenaje a Guns N’ Roses, Metallica y AC/DC en el Teatro Popular Melico Salazar.

El repertorio incluirá algunas de las canciones más representativas de estas bandas, reinterpretadas con arreglos especialmente creados para la orquesta.

El concierto será dirigido por el maestro Marvin Araya y contará con la participación de los cantantes Manuel Barrantes, Josh Ramírez, Juan Manuel Rodríguez y Eduardo Quesada, quienes pondrán voz a varios de los éxitos que marcaron a generaciones de seguidores del rock.

La propuesta busca mantener la esencia de cada tema mientras incorpora el sonido y la riqueza musical de una formación sinfónica. “Queremos ofrecer una experiencia emocionante tanto para quienes crecieron con este repertorio como para quienes tendrán la oportunidad de escucharlo desde una perspectiva diferente”, señaló Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

El espectáculo forma parte de la temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, una programación que ha apostado por fusionar distintos géneros musicales y acercar nuevos públicos a la música sinfónica. Las entradas ya se encuentran a la venta en publitickets.com y tienen un precio desde los ¢26 mil.

El evento será el próximo 16 de agosto con funciones programadas para las 3:00 p.m. y 8:00 p.m.