Miami, Estados Unidos, (EFE). – El fútbol de los Estados Unidos se refuerza con dos hombres de lujo. Se trata de Thomas Müller que ficha por el Vancouver Whitecaps y de Son Heung-min que ficha por Los Ángeles F.C.

El Vancouver Whitecaps anunció el fichaje de Müller, procedente del Bayern Munich, y que se suma a una larga lista de jugadores con amplia experiencia en Europa que desembarcaron en Norteamérica.

También llega Son

El delantero surcoreano Son Heung-min se despidió del Tottenham para fichar por Los Angeles después de una icónica carrera de 10 temporadas con el club inglés. El surcoreano de 33 años, uno de los jugadores asiáticos más talentosos se une al LAFC después de vestir durante 10 años la camiseta del Tottenham en la Premier League inglesa, donde marcó 173 goles en todas las competiciones, registró 101 asistencias y se convirtió en el primer jugador asiático en ganar la Bota de Oro de la Premier League en 2021-22.