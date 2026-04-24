Figuras sombra… cuando la mente observa lo que no logra explicar

Óscar Araya, Grupo Hades C.R.

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Desde épocas antiguas, muchas personas han contado una experiencia que, aunque ocurre en contextos distintos, se repite con detalles muy similares: la presencia de una “sombra o silueta negra” dentro de la habitación. No se trata de un simple miedo nocturno. Quienes lo han vivido aseguran que estaban despiertos, conscientes, pero incapaces de moverse.

La Ciencia esto ha tratado de justificarlo mediante la famosa parálisis del sueño, la cual se explica como un trance en el cual el cuerpo no responde, pero la mente sí… ya que hay un desconecte del cerebro con el resto del organismo, y que por eso durante esos angustiosos segundos o minutos, el individuo se haya inmóvil, no puede gritar ni pedir ayuda… aunque ve y reconoce su habitación, su cama y hasta quien duerme tranquilamente a su lado. Y mientras tanto, su cerebro estaría recreando siluetas o imágenes que le imprimen miedo y hasta siente contacto físico (una asfixia, por ejemplo). Al menos así lo recuerdan cientos de testimonios.

Sin embargo, lo llamativo no es solo las experiencias en sí, sino lo parecidas que resultaron entre personas que nunca se conocieron. Es aquí donde cobra relevancia lo planteado por Álvaro Álvarez, investigador de Obsecon (Observatorio de la Consciencia), con sede en España, quien ha explicado en diversas oportunidades, que estas experiencias no cambiaron en esencia, sino en la forma en que las interpretamos. Según Álvarez, en la Edad Media, estas presencias fueron vistas como súcubos e íncubos, entidades que visitaban a las personas durante la noche. Décadas después, esos mismos relatos se transformaron en encuentros con extraterrestres. Y actualmente, muchos hablan del “hombre del sombrero”. La experiencia base se mantuvo; lo que cambió fue el lenguaje cultural para explicarla.

Esto plantea una pregunta que sigue sin respuesta definitiva: ¿cuando vemos una sombra al lado nuestro o encima de nuestra cama, estamos simplemente ante un fallo del cerebro -una especie de “cortocircuito” entre el sueño y la vigilia- o realmente hay algo fuera de nosotros que nos “visita” mientras dormimos? La Ciencia apunta a la primera opción y logra explicar buena parte de los casos, pero también es cierto que la coincidencia de relatos —sin contacto entre quienes los vivieron— resulta difícil de ignorar y de generalizar. Ahí es donde surge la duda más profunda que se inclina por la segunda opción, ya que a lo mejor no todo ocurre dentro de la mente humana, sino que como sugieren diversos investigadores de lo paranormal-parapsicológico, estas experiencias también podrían ser el punto de contacto con algo que aún no comprendemos del todo, algo que nuestra mente no puede explicar. Porque si algo queda claro es esto: quienes lo vivieron no lo sintieron como un sueño… ¡Lo sintieron como real!