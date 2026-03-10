Figuras públicas y “famositicas” se reúnen en los premios Noche Magenta Alas 2026

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Noche Magenta ALAS 2026 ya dio inicio en el Crowne Plaza San José La Sabana, una gala que reúne a figuras públicas, líderes y representantes políticos para reconocer a mujeres y aliados que promueven la igualdad de género en el país.

Entre las figuras que se han hecho presentes destacan las diputadas Paulina Ramírez y Andrea Álvarez, así como la presentadora del Canal del Tránsito Thais Alfaro, y las periodistas Ginnés Rodríguez y Liliana Carranza.

Foto: Mauricio Aguilar

A la gala también asistieron las exprimeras damas Gloria Bejarano y Josette Altmann, quienes se sumaron a esta ceremonia que cada año premia a mujeres, empresas y aliados que impulsan el liderazgo femenino, la equidad y el empoderamiento de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad costarricense.

Foto: Mauricio Aguilar

Foto: Mauricio Aguilar

Durante la noche se entregan los Premios ALAS, con categorías como Mujer Inspiración, Mujer Visionaria, Mujer Invencible, Empresa a favor de la igualdad y Aliado a favor de la igualdad, reconociendo a quienes promueven oportunidades y liderazgo para las mujeres en sectores como educación, cultura, política, negocios y comunicación.

Además, la gala busca recaudar fondos para programas sociales y de capacitación dirigidos a mujeres, consolidándose como un evento de impacto social y networking que impulsa la igualdad de género en Costa Rica.

Foto: Mauricio Aguilar