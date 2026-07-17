Figuras se hacen presentes en manifestación en favor del Poder Judicial

La manifestación convocada este viernes frente a los Tribunales de Justicia en San José reunió a diputados, magistrados y otras figuras políticas del país.

Foto: Isaac Villalta.

Dentro de los presentes destacan el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre y el fiscal general, Carlo Díaz.

También llegaron al movimiento diputados del Frente Amplio como José María Villalta, Edgardo Araya, el legislador verdiblanco, Álvaro Ramírez y la exdiputada Gloria Navas.

Foto: Isaac Villalta.

También se hizo presente la magistrada Patricia Solano, y los exministros de seguridad Gustavo Mata y Alvaro Ramos. También la exdiputada y abogada Gloria Navas y la exdiputada Patricia Mora.

Foto: Isaac Villalta.

El movimiento inició a eso de las 4 de la tarde y se mantiene en desarrollo.

Foto: Isaac Villalta

La concentración de los diputados se da por los recortes que pretende realizar el Gobierno al Poder Judicial.