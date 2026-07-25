Figuras políticas felicitan al Poder Judicial por captura de alias “Diablo”

Desde la presidenta de la República, Laura Fernández, hasta diputados oficialistas y de oposición, magistrados y exdiputados se sumaron a las muestras de reconocimiento al Poder Judicial tras la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el prófugo más buscado del país.

La detención generó de inmediato reacciones entre figuras públicas. Laura Fernández, quien se encontraba de gira en Guanacaste con motivo de la conmemoración de los 202 años de la Anexión del Partido de Nicoya, celebró el operativo y envió felicitaciones a los oficiales.

“Felicito al OIJ, a todos los policías que estuvieron en el operativo. Estoy sumamente agradecida en nombre del pueblo de Costa Rica. Honor a quien honor merece por ese operativo de un delincuente de alta gama. El ‘Diablo’ ya estuvo preso, y en 10 años que estuvo en fuga acabó con la vida de 100 costarricenses”, manifestó la mandataria.

Además, la presidenta insistió en que el recorte presupuestario propuesto para el Poder Judicial es “pequeño” y que no afectará sus labores sustantivas.

Por otra parte, diputados de distintas fracciones de oposición también se pronunciaron sobre la captura. Aunque felicitaron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aprovecharon la ocasión para cuestionar los recortes presupuestarios planteados y expresar su preocupación.

“Esa captura refleja el resultado de un trabajo de investigación e inteligencia meticuloso y profesional por parte de las autoridades. Por eso, es un atentado contra la seguridad nacional que la Presidencia pretenda limitar el presupuesto y los recursos del Poder Judicial”, dijo el jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta.

Por su parte, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, afirmó que la captura de “Diablo” demuestra la capacidad del Poder Judicial para enfrentar al crimen organizado.

“Los felicitamos por la gran demostración de capacidad para combatir el crimen organizado, pero señora presidenta Laura Fernández, por favor, descongelen los recursos, invirtamos en fortalecer a estos cuerpos de seguridad y devolvámosle a los costarricenses la paz”, añadió.

“Es un logro del Poder Judicial”

Las reacciones también llegaron desde el tercer poder de la República. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, calificó la captura como “un logro del Poder Judicial” y destacó el trabajo realizado por las distintas instancias.

“Es una muestra de que el sistema de administración de justicia avanza y una advertencia para todos los que creen que pueden actuar al margen de la ley. Deben saber que las instituciones que tenemos para la represión del delito no descansan y que seguirán trabajando para perseguir las actuaciones indebidas”, expresó Aguirre.

Asimismo, el jerarca envió un reconocimiento al fiscal general, Carlos Díaz; al director interino del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, y a los funcionarios judiciales.

Captura de “Diablo”

Según el órgano judicial, Arias Monge era buscado desde 2016, por lo que su detención pone fin a una década de búsqueda.

El prófugo fue capturado por agentes del OIJ durante un allanamiento en Horquetas de Sarapiquí que se prolongó por cerca de una hora y dejó cinco oficiales heridos, además de la muerte de un hombre de apellidos Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”, identificado por las autoridades como una figura relevante dentro de la estructura criminal de “Diablo”. También fue capturado Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”.

Ahora, Arias Monge permanece en el Primer Circuito Judicial de San José a la espera de que se definan las medidas cautelares. Posteriormente, será trasladado al Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), donde permanecerá en la celda de máxima seguridad conocida como “La Hummer”, según adelantó el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.

EE. UU. felicita a oficiales

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica felicitó públicamente a las autoridades costarricenses por la captura de alias “Diablo”, realizada en Sarapiquí.

Mediante un comunicado, destacaron el trabajo de los cuerpos policiales nacionales y reconoció el operativo que permitió detener al hombre considerado el fugitivo más buscado de Costa Rica.

Pilar Cisneros Exdiputada “Ya era hora de que capturaran a alias “Diablo”. Ya él había estado en prisión, pero lo soltaron y 10 años después vuelve a caer y ahora, no hay que dejarlo que quede libre”.

Abril Gordienko Diputada PUSC “Este es un golpe contundente contra el crimen organizado, una muestra del compromiso, la valentía y la capacidad de quienes arriesgan su vida por la seguridad de nuestro país”.

Janice Sandí Diputada PLN “Costa Rica tiene un Poder Judicial fuerte. Tienen capacidad de investigación en el OIJ y tiene una judicatura que no le tiembla la mano. Muchas gracias, señores”.