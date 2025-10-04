Los jugadores del Villarreal arremetieron contra el arbitraje tras la polémica derrota en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Un penal pitado en contra y una cuestionada expulsión terminaron costándole el partido al conjunto del Submarino Amarillo.

”Es muy difícil ganar en el Bernabéu y con este tipo de cosas aún más. Para mí tiene que ser algo más para ser penal, igual que la expulsión”, expresó Santi Comesaña.

👀 Esta fue la ACCIÓN por la que el árbitro señaló PENALTI sobre VINICIUS.



Un discurso similar, aunque con más cautela, tuvo Juan Foyth, quien aseguró que lo mejor para él era no comentar nada sobre el arbitraje, ya que podría exponerse a una sanción.

Por su parte, el técnico Marcelino García tampoco se mostró conforme durante la conferencia de prensa y señaló que dejará el tema en manos del CTA.

“No voy a hablar del arbitraje, que venga el CTA y decida”, comentó.

Finalmente, el club compartió el resultado en sus redes sociales acompañado de un mensaje en el que subrayó que se trató de una derrota polémica.