Figuras del PLN participan en foro sobre inteligencia artificial y empleo

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El I Foro Análisis del Mercado Laboral, Empleo, Empleabilidad y Tecnología en los Procesos Productivos, organizado de forma conjunta por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Instituto de Capacitación Rodrigo Facio (ICARF) y el Movimiento Nacional de Trabajadores, definió las bases para construir un plan estratégico y legislativo orientado a la justicia social.

Durante la apertura, el secretario general del PLN, Miguel Guillén, advirtió sobre el impacto del nuevo entorno tecnológico:

“Todos sabemos que el efecto de la revolución tecnológica y la revolución de la inteligencia artificial está amenazando un porcentaje de los trabajos y además este fenómeno se une con el desempleo, la informalidad y todos sus retos y objetivos que tiene nuestra sociedad”.

Guillén enfatizó la necesidad de “reconsiderar las instituciones, las conquistas de los trabajadores, como el derecho a huelga, como el derecho a sindicalizarse” frente a las dinámicas de la automatización.

Por su parte, el expresidente José María Figueres resaltó las oportunidades del desarrollo tecnológico y abogó por ajustes legales en materia de trabajo:

“Hoy soy un creyente en que podemos aprovechar la inteligencia artificial para beneficio de nuestra sociedad”.

“Es necesario lo que hoy considero una corrección y es restablecer el derecho a la huelga sin que se cercene bajo ninguna condición la prestación de servicios”.

Acciones clave de la hoja de ruta

El presidente del Movimiento de Trabajadores, Luis Gerardo Aguilar Villarreal, destacó el compromiso dirigencial para responder al problema del empleo informal y no valorado. La organización acordó la ejecución inmediata de los siguientes puntos:

Capacitación técnica: Formación dirigida a 1.200 personas .

Formación dirigida a . Comisión Técnica Laboral: Conformación de un equipo de al menos diez especialistas (abogados laborales, economistas y dirigentes) para redactar propuestas legislativas sobre generación de empleo y nuevas modalidades de trabajo.

Conformación de un equipo de al menos (abogados laborales, economistas y dirigentes) para redactar propuestas legislativas sobre generación de empleo y nuevas modalidades de trabajo. Trabajo territorial: Elaboración de diagnósticos cantonales y realización de al menos dos foros adicionales en comunidades.

Otras figuras del PLN como Dinorah Barquero y Nicole Mesén participaron del evento.