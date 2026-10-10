Figuras del PLN llegan a Asamblea Nacional para elegir nueva directiva

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Figuras del Partido Liberación Nacional (PLN) comenzaron a llegar este sábado a la Asamblea Nacional de la agrupación, en la que se definirá la nueva conformación de su Comité Ejecutivo Superior.

Foto: Randall Sandoval.

Entre los asistentes se encuentran los exdiputados Alejandra Larios y Francisco Nicolás, así como el presidente saliente del partido, Ricardo Sancho, y el secretario general, Miguel Guillén.

Foto: Randall Sandoval.

También llegaron los diputados Álvaro Ramírez y Diana Murillo.

Foto: Randall Sandoval.

La principal atención de la jornada estará centrada en la elección de la nueva directiva verdiblanca, luego de que Sancho anunciara que dejará la presidencia de la agrupación.

Foto: Randall Sandoval.

La Asamblea Nacional reúne a los delegados liberacionistas encargados de definir las nuevas autoridades del partido.