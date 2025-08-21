El talento nacional se dio cita este 20 de agosto en una velada inolvidable donde brillaron grandes personalidades del arte costarricense.
Músicos, actrices y agrupaciones reconocidas compartieron escenario para celebrar con orgullo el Día Nacional del Artista, en un evento cargado de emoción, aplausos y merecidos homenajes.
Entre los asistentes destacaron figuras como Tipí Royer, vocalista de Marfil, Gregory Cabrera, Rina Vega, Alejandro Guzmán, y la joven promesa Sara Barboza, quien dejó su huella en Nace Una Estrella 2024.
Una de las grandes ovacionadas fue la actriz María Torres, quien celebró 45 años de trayectoria teatral y fue reconocida por la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) por su invaluable aporte al arte escénico.
También fue homenajeada la multifacética Rosibel Carvajal, cuyo legado en la música, el teatro y la enseñanza artística fue aplaudido con admiración.
“Estoy muy feliz y agradecida por este logro. Han sido muchísimos años dedicados al arte, y no podría estar más orgullosa de haber elegido este camino”, expresó Carvajal visiblemente emocionada.
La agrupación Charanga Boys también recibió un reconocimiento especial por su trayectoria dedicada exclusivamente a la creación e interpretación de temas originales, reafirmando su compromiso con la identidad musical costarricense.
Una noche de celebración, talento y reconocimiento que reafirma el poder del arte y el orgullo de ser parte del mundo artístico nacional.