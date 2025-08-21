El talento nacional se dio cita este 20 de agosto en una velada inolvidable donde brillaron grandes personalidades del arte costarricense.

Músicos, actrices y agrupaciones reconocidas compartieron escenario para celebrar con orgullo el Día Nacional del Artista, en un evento cargado de emoción, aplausos y merecidos homenajes.

Entre los asistentes destacaron figuras como Tipí Royer, vocalista de Marfil, Gregory Cabrera, Rina Vega, Alejandro Guzmán, y la joven promesa Sara Barboza, quien dejó su huella en Nace Una Estrella 2024.

Fotografía Randall Sandoval

Una de las grandes ovacionadas fue la actriz María Torres, quien celebró 45 años de trayectoria teatral y fue reconocida por la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) por su invaluable aporte al arte escénico.

También fue homenajeada la multifacética Rosibel Carvajal, cuyo legado en la música, el teatro y la enseñanza artística fue aplaudido con admiración.

“Estoy muy feliz y agradecida por este logro. Han sido muchísimos años dedicados al arte, y no podría estar más orgullosa de haber elegido este camino”, expresó Carvajal visiblemente emocionada.

Fotografía Randall Sandoval

La agrupación Charanga Boys también recibió un reconocimiento especial por su trayectoria dedicada exclusivamente a la creación e interpretación de temas originales, reafirmando su compromiso con la identidad musical costarricense.

Una noche de celebración, talento y reconocimiento que reafirma el poder del arte y el orgullo de ser parte del mundo artístico nacional.