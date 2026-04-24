Figuras de la NFL comparten con universitarios y talento tico

Por medio del programa Diplomacia Deportiva de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica se logró que dos figuras de la National Football League (NFL), la liga profesional del fútbol americano en ese país, vinieran a Costa Rica. Se trata de Eric Ebron y Khalen Saunders, quienes participaron en un encuentro amistoso de fútbol americano en el Estadio Ernesto Rohrmoser, ubicado en Pavas. De midieron a deportistas de la Costa Rica Football League (CRFL).

“La idea es promover el desarrollo juvenil, las oportunidades educativas y la cooperación entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica. En el marco de Freedom 250, esta iniciativa destaca los valores de libertad, oportunidad y liderazgo que han definido a los Estados Unidos durante 250 años, y su compromiso de compartir esos valores con socios como Costa Rica”, explicaron los organizadores.

Ebron y Saunders trabajan sesiones formativas en la Universidad de Costa Rica (UCR) dirigidas a estudiantes de la Escuela de Educación Física (EDUFI). Se ven fundamentos de football, reglas del juego, técnicas de pase y recepción, ejercicios de coordinación y trabajo en equipo. Otro aspecto para resaltar es que se crean espacios de diálogo sobre desarrollo profesional en el deporte, liderazgo y responsabilidad social, con participación de entrenadores de la CRFL y docentes de la UCR. Otros actores son el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José (CCDRSJ).

Esta es otra muestra de su compromiso con iniciativas de Diplomacia Deportiva que fortalecen el intercambio y la cooperación bilateral a través del deporte que tiene la Embajada de Estados Unidos.