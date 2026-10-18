Figura saprissista se perderá el Clásico Nacional

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El futbolista Gerson Torres no podrá estar en el partido contra Liga Deportiva Alajuelense por haber sido expulsado ante el Club Sport Cartaginés.
El mediocampista le dio un pisotón al jugador brumoso, Gian Mauro Morera cuando corría el minuto 35.
La sanción habitual tras una roja directa es de dos partidos como mínimo, de ahí que no estará ante la Asociación Deportiva San Carlos ni ante los rojinegros.
A falta de oficialidad, el próximo Clásico será este 1 de noviembre en el estadio Ricardo Saprissa.