Figura manuda sale lesionada en Honduras

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense encendió las alarmas tras la lesión de uno de sus mediocampistas estelares en el primer tiempo ante Motagua.

Se trata de Celso Borges, quien salió lesionado en 25 minutos tras una molestia muscular, fue sustituido por Aarón Salazar.

Salazar se posicionó como el contención del equipo, en un doble 5 con Roan Wilson, ambos escoltando a Juan Pablo Añor.

Los erizos comenzaron el duelo asediados por la ofensiva rival, la cual lleva el peso de la ida de semifinales de Copa Centroamericana.