Si hay un jugador que se ha ganado el cariño de los manudos es el portero uruguayo Washington Ortega. Vital en cada jugada, identificado con los colores rojo y negro, todo un líder y referente.

“Washi”, como le llaman algunos de cariño, sabe muy bien que lo mejor que ha tenido Liga Deportiva Alajuelense es su carácter. “El equipo se siente cada vez mejor. Cuando perdimos con Plaza Amador se dudaba mucho y teníamos que ganar los partidos y el equipo sacó cara.

Después tambaleamos con Herediano aquí y de nuevo se dudaba del equipo y volvió a sacar cara. Eso habla del carácter que tiene este equipo, pero falta un montón todavía, porque este campeonato se decide en las últimas fechas”.

Dos torneos y dos metas

Alajuelense es el único equipo tico que se mantiene con vida en los torneos nacional y Copa Centroamericana. El arquero menciona que lo saben muy bien y cuidan eso tan valioso. “Será duro, pero estos últimos años el equipo ha estado peleando hasta el final. Es duro, porque se va jugando y se va apretando y hay un parón de selección. Es el campeonato y debemos estar listos para cuando el profe nos llame”.

Al hecho de estar invicto en clásicos no le hace mucha bulla, pues dice que pesa más lo grupal que lo individual.

Cuando se le pregunta por la clave para sacar los choques ante Motagua, Herediano y Saprissa responde que “es creer y seguir creyendo en el trabajo, porque en momentos en los que se ha dudado salimos adelante. Es sacar carácter y hay que seguir demostrando. Falta un montón y es pelear por ese primer lugar”.