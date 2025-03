Madrid, España, AFP. – El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, será juzgado el miércoles y jueves en la capital de España por haber evadido presuntamente más de un millón de euros en 2014 y 2015, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Un portavoz de este tribunal explicó que el entrenador italiano tendrá que estar presente en este juicio, en el que la fiscalía solicita para él una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel.

Los hechos de los que se acusa a Ancelotti, de 65 años, habrían ocurrido en su primera etapa como entrenador del Real Madrid (2013-2015), al que regresó en 2021.

La fiscalía de Madrid le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública por haber defraudado presuntamente más de un millón de euros (1,1 millones de dólares) en los ejercicios de 2014 y 2015 al eludir declarar sus ingresos procedentes de derechos de imagen.

En una conferencia de prensa este viernes previa al partido de La Liga del sábado contra el Leganés, Ancelotti dijo que tenía ganas de declarar.

“No estoy preocupado. Me molesta que digan que he defraudado, pero voy a declarar con ilusión“, explicó.