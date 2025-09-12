El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN) Miguel Guillén, quedó fuera de los candidatos a diputados del partido.

Así lo conoció la tarde de este viernes diarioextra.com por medio de al menos 3 fuentes internas de la agrupación, quienes solicitaron el anonimato previo a la Asamblea Nacional.

La decisión estaría tomada y sería respaldada por el candidato liberacionista Álvaro Ramos.

Extraoficialmente, se indicaba que la exclusión del secretario respondería a un acuerdo interno con el exalcalde de San Ramón, Nixon Ureña. Sin embargo, Ureña negó cualquier pacto esta tarde.

“Eso no es cierto, no existe, ni existió ningún acuerdo con el grupo al que pertenezco por parte de Álvaro Ramos”, expresó Ureña.

Hay que recordar que la imposibilidad de que el PLN renueve las estructuras en el cantón central de San Ramón ante la falta de cuórum lo dejaría sin poder acceder a la deuda política, según se lo comunicó al partido el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Nixon Ureña fue alcalde de San Ramón desde el 2016 hasta el 2024.

Se intentó obtener una versión del tema con la tendencia de Ramos, pero su jefe de prensa Carlos Roverssi no respondió la llamada telefónica.

En el caso de Guillén, este indicó que no se iba a referir al tema.

Mientras que el presidente verdiblanco, Ricardo Sancho, dijo desconocer cuál había sido la negociación de Ramos con Ureña.

La Asamblea Nacional del PLN se desarrollará este sábado 13 de setiembre en el Centro de Convenciones, donde se daría la escogencia de los candidatos a diputados.