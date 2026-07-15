Figura de Colombia recibe amenazas de muerte tras eliminación del Mundial

Ya pasaron ocho días desde que la Selección de Colombia se despidió de la Copa del Mundo 2026 a manos de Suiza.

Sin embargo, una situación lamentable le ocurrió a uno de los jugadores del cuadro cafetero luego de perder una acción clave que pudo significar la victoria y el pase a los cuartos de final frente a Argentina.

Jáminton Campaz, delantero del combinado sudamericano y de Rosario Central, vivió uno de los momentos más complicados de su carrera cuando recibió amenazas de muerte por parte de algunos aficionados.

El futbolista no viajó con la delegación colombiana y tomó un vuelo directo a Argentina con su familia con el fin de resguardarse de estas personas, sobre todo a su pequeña hija.

A pesar de que marcó en la primera fecha ante Uzbekistán y de meter su tanto en la tanda de penales frente a los suizos, Campaz se vio marcado por el fallo que tuvo ante “la Nati”.

Hay un antecedente

En la segunda fecha de la Copa del Mundo Estados Unidos 1994, el defensor Andrés Escobar, marcó un autogol ante los anfitriones que a la postre, significaría la eliminación del certamen, ya que Colombia cayó 1-2.

Días después, Escobar recibió amenazas de no volver a la nación y fue asesinado por personas vinculadas al narcotráfico cuando apenas tenía 27 años, esto cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera.

Mediante sus redes sociales, la Federación Colombiana de Fútbol rechaza por completo este tipo de acciones e indicó que ya trabajan en conjunto con la Fiscalía General de la Nación para descubrir a los responsables.

“La FCF expresa su total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos”, señaló.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra