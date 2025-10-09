La figura de asociación ilícita podría ser sustituida por el delito de intervención en una organización criminal, si prospera una propuesta de ley que plantea varios cambios en el Código Penal.

Se trata del expediente 24.741, analizado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico por especialistas en materia penal.

Actualmente, el delito de asociación ilícita se configura cuando una persona forma parte de una agrupación de dos o más individuos con el fin de cometer delitos, castigándose por el solo hecho de pertenecer a dicha asociación. La pena va de 6 a 10 años de prisión si el objetivo son actos de terrorismo o secuestro extorsivo.

“Me parece que el tipo está bien construido. Es una propuesta oportuna y saludable, que también se ha ensayado en otros ordenamientos jurídicos, como en España, y ha dado resultados frente a estos fenómenos criminales”, afirmó Patricia Vargas, magistrada de la Sala III.

Ricardo Salas, catedrático y experto en derecho penal, consideró que la propuesta es muy “atinada” ante la situación de criminalidad que enfrenta el país.

“El tipo penal de asociación ilícita proviene de 1970, tiene muchas décadas de antigüedad, por lo que requiere una reforma o actualización”, explicó.

La propuesta establece penas de dos a ocho años de prisión para quienes promuevan, organicen o dirijan una organización criminal. Además, define como organización criminal a la agrupación de dos o más personas, y agrava las penas si está compuesta por más de diez integrantes.

“Preferiría que la norma establezca que se trata de un acuerdo para cometer más de una acción u omisión delictiva grave”, agregó Salas.

Menores de edad involucrados

Los especialistas también señalaron que la participación de menores de edad en organizaciones criminales, como lo plantea la iniciativa, debería considerarse un agravante en las penas.

“Basta con que se involucre a un menor de edad o se le haga participar; esto ya debería implicar un agravante en la sanción penal”, sostuvo Vargas.

La diputada oficialista Pilar Cisneros hizo varios señalamientos a la propuesta y sugirió incluir directamente el concepto de sicario o sicariato. Sin embargo, los expertos rechazaron esa idea.

“Existe una ley que define el delito, pero no hay un concepto que la gente conozca. El derecho no está para repetir lo que dice la gente, ni para dejar términos abiertos a la interpretación”, respondió Salas.

Reforma para organización criminal

Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal, serán castigados con la pena de 2 a 8 años de prisión, si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves; y quienes participaren en la organización, formaren parte de ella o cooperaren de cualquier otro modo con la misma, serán castigados con las penas de uno a 6 prisión.

Se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer más de una acción u omisión delictiva grave.

Precio o promesa remunerada por homicidio

La iniciativa plantea la sanción de dos a cuatro años de cárcel para las personas oferten o promocionen de manera pública el homicidio con una promesa remunerada.

La misma pena aplicaría para quien promueva los servicios de entrenamiento para llevar a cabo este tipo de homicidios remunerados.

“Se trata de ofertas de carácter público, pero son acciones que no hacen de manera pública, sino que puede hacerse en muchos otros espacios”, aclaró Vargas.

Los analistas catalogaron la propuesta como acertada en el ámbito penal, con la intención de atacar actividades criminales de crimen organizado, con los agravantes de terrorismo y narcotráfico.