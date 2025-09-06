Luego de haber encendido un polvorín con sus declaraciones sobre Keylor Navas, portero costarricense, el técnico de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, salió a disculparse por sus palabras de la conferencia del jueves.

El chileno, señaló que Keylor era su ídolo cuando estaba en el Real Madrid pero que los ticos eran “enemigos” antes de llegar a Nicaragua para el juego de este viernes por la noche. Inclusive, antes de dar sus declaraciones, el “Fantasma” preguntó si los ticos se habían ido enojados por el empate.

“Yo quería aclararles algo para que ustedes lleven el mensaje y no se presten a malos entendidos: Yo jugué 20 años al fútbol y soy pro jugador. Lo que dije de la leyenda que tienen ustedes como Keylor Navas, era pura broma. El jugó en el equipo del que yo soy fanático, el Real Madrid”, señaló Marco Antonio.

Nicaragua ahora irá a Honduras, para medirse a los catrachos, por la jornada 2.