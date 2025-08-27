José María Figueres respondió a través de sus redes sociales a su familia por la polémica y el sobreseimiento a la denuncia interpuesta por el expresidente.

En el comunicado, Figueres indica:

En las últimas horas, circuló un comunicado a nombre de la familia Figueres Olsen relacionado con el juicio que interpuse contra familiares que despojaron a mi madre de sus bienes. Como solo dos personas llevamos esos apellidos, deduzco que el comunicado proviene de mi hermana Karen Christiana.

Como lo hizo en la última campaña política para perjudicarme, ahora ella vuelve a sacar un tema íntimo del ámbito familiar y lo convierte en público. Eso nunca debió ocurrir, y por ello a nombre de mi familia pido disculpas. Sin embargo, amigos y amigas preocupados por este asunto merecen conocer algunos hechos importantes.

No he presentado una querella por interés personal ni por herencia. La he presentado en mi calidad de garante legal de mi madre, nombrado así por un Juzgado de Familia. A sus 91 años, en condiciones de gran fragilidad física y mental, mi madre fue despojada de todos sus bienes.

Lo que busco con acciones legales es que se los devuelvan para que se cumpla su voluntad: que la casa de la familia en Curridabat con sus jardines se convierta en un museo en memoria de mi padre, don Pepe, como ella misma lo comentó con tantas personas y además lo dejó establecido en su testamento.

La causa judicial que interpuse está en etapa intermedia. Un juez dictó sobreseimiento que mi abogado apeló. Con respeto esperaremos las etapas que siguen. Desconociendo esto, hacia el final de su comunicado Karen Christiana habla de un “punto final”. Considero una falta de respeto para el Poder Judicial hablar de un “punto final”, cuando el proceso continúa.

También habla el comunicado de “sanar heridas”. Las “heridas” que me afectan provienen de la manera en que ella, Karen Christiana y los sobrinos que la despojaron de sus bienes, han tratado a mi madre por muchos años. Entre un sin número de groserías no fueron capaces, ni ella ni los sobrinos, de llegar a visitarla el pasado Día de la Madre. Ni preguntar por su estado de salud, ni una tarjeta, ni una flor. Nada. Por algo el Juzgado de Familia con vista en abundante evidencia me nombró garante y protector de mi madre.

Sanemos “heridas”. Empecemos por devolverle a nuestra madre lo que le pertenece, para que el día en que el Señor Todopoderoso la llame a su lado, podamos cumplir su voluntad y crear en su propiedad un museo en memoria de mi padre, don Pepe.

El caso

El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José dictó el sobreseimiento definitivo a favor de varios miembros de la Familia Figueres Olsen, quienes fueron denunciados por José María Figueres Olsen.

Este resultado marca el fin de un proceso legal que duró casi cinco años, según el abogado de varios familiares.

Así lo dieron a conocer en un comunicado compartido a nombre de la familia.