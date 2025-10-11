El expresidente de Costa Rica, José María Figueres Olsen lanzó un llamado a la acción para proteger la fauna silvestre de Costa Rica, al compartir en sus redes sociales un video apoyando la campaña “Esto NO es Pura Vida”.

“Que no mueran más animalitos electrocutados. Lo invito a ver este video. Entre en www.estonoespuravida.org y firme la petición para que se implemente el Decreto 44329 y las empresas que distribuyen energía tomen medidas para evitarlo”, expresó Figueres.

Sobre la campaña

Cada 3 a 5 días, un animal silvestre electrocutado llega a un centro de rescate en Costa Rica. Lo que debería ser un paraíso natural se ha convertido en una trampa mortal para especies como monos congo, perezosos y osos hormigueros, forzados a cruzar bosques fragmentados por medio de cables eléctricos expuestos.

(Lea más aquí) La otra cara del “Pura Vida”: campaña pide ayuda para la fauna



Electrocución de fauna. Foto: cortesía.

Ante esta situación, surgió la campaña “Esto NO es Pura Vida”, una iniciativa nacional que busca recolectar firmas para exigir la implementación efectiva del Decreto Ejecutivo N.º 44329, que ordena medidas urgentes para prevenir las electrocuciones de fauna en todo el país.

Las personas pueden sumarse firmando la petición en línea en www.estonoespuravida.org.