La empresa Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) anunció la venta del 75% de Distribuidora La Florida S.A. por un monto de $3.250 millones, según indicó la empresa.

La empresa neerlandesa ya contaba con una participación del 25% desde el 2002.

“Fifco ha mantenido una alianza de más de 23 años con Heineken, basada en alineación estratégica, valores compartidos y un profundo compromiso con la sostenibilidad”, comentó Wilhelm Steinvorth, presidente de la Junta Directiva de Fifco.

En el acuerdo incluyen los negocios de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, al igual que la operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Además, incluye las franquicias de panaderías Musmanni y la cadena de conveniencia Musi.

La empresa costarricense cuenta con marcas como Imperial, Pilsen, Bavaria, Adán y Eva, y Tropical en su portafolio de bebidas. Opera en América Central, República Dominicana, México y Estados Unidos.