La empresa Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) anunció la firma de un acuerdo para vender el 75% de Distribuidora La Florida S.A. a Heineken, es decir, las operaciones de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras.

La empresa neerlandesa ya contaba con una participación del 25% desde el 2002.

“Fifco ha mantenido una alianza de más de 23 años con Heineken, basada en alineación estratégica, valores compartidos y un profundo compromiso con la sostenibilidad. Hoy, nos enorgullece dar este paso adelante con una empresa admirada, que respeta nuestra identidad cultural y ofrece una plataforma global para que nuestras marcas icónicas, como Imperial, prosperen y evolucionen”, indicó Wilhelm Steinvorth, presidente de la Junta Directiva de Fifco.

La transacción también incluye la operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Además, incluye las franquicias de panaderías Musmanni y la cadena de conveniencia Musi.

Detalles

75% participación en Nicaraguan Brewing Holding (NBH) S.A. que posee una participación del 49,85% en Inversiones Cerveceras Centroamericanas S.A. (INCECA), el accionista controlador de Compañía Cervecera Nicaragua S.A. (CCN), la principal empresa de bebidas de Nicaragua.

Participación del 25% en Cervecería Panamá S.A., la empresa operativa de Heineken en Panamá.

• Participación del 100% en FIFCO México S.A., el negocio de bebidas listas para tomar de FIFCO en México.

El acuerdo representa un valor de $3.250 millones y recibió el apoyo unánime de la junta directiva de Fifco. Se espera que la transacción se complete en el primer semestre del año 2026.

“Esta es una verdadera transacción de beneficio mutuo, que se construye sobre éxitos pasados y sienta las bases para logros aún mayores. Heineken aporta un enfoque colaborativo de asociación, con un historial comprobado como fuerza positiva y confiable en el panorama empresarial global. Para Fifco, esto no solo representa un hito empresarial, sino también una fuerte muestra de confianza en Costa Rica, su talento y su futuro como centro de crecimiento regional. Es un paso significativo para nuestras comunidades, nuestra economía y la región centroamericana en su conjunto”, agregó Steinvorth.

La empresa costarricense cuenta con marcas icónicas como Imperial, Pilsen, Bavaria, Adán y Eva, y Tropical en su portafolio de bebidas.

Con operaciones en Costa Rica, América Central, República Dominicana, México y Estados Unidos, Fifco cuenta con 5 plantas de producción y 13 centros de distribución, y exporta a más de 10 países en todo el mundo.