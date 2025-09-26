Según el medio inglés, The Associated Press, la Organización de la Naciones Unidas (ONU), envió un comunicado a la FIFA y a la UEFA donde piden excluir Federación Isarelí de Fútbol de todas las competiciones internacionales de manera inmediata.

Esto medida se daría debido al conflicto armado que se desarrolla en la franja de Gaza.

Esta decisión afectaría de manera directa la Europa League y las Eliminatorias Mundialistas.

Según el medio británico, habría un quórum entre los 20 miembros de la organización para que la propuesta se lleve a cabo.

La participación de equipos israelíes tanto en el fútbol como en otros deportes ha sido altamente criticada a nivel mundial.

Esto debido a que se ha generado un debate en las comunidades deportivas si los equipos del país euroasiático deberían de ser aislados de cualquier competición internacional por sus políticas en el Medio Oriente.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera.

Colaborador.