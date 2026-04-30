FIFA y DAZN buscan creadores de contenido para el Mundial

La plataforma de streaming deportivo DAZN anunció el lanzamiento de DAZN48, un proyecto global innovador que busca transformar la manera en que se vive la Copa Mundial 2026.

La iniciativa pretende colocar a los aficionados en el centro del torneo, aprovechando el crecimiento del contenido digital y el papel de los creadores en la narrativa deportiva actual.

Este programa surge en paralelo con el nuevo formato del Mundial, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes. En respuesta, DAZN planea conformar un equipo internacional de 48 creadores de contenido, cada uno representando a un país clasificado.

El objetivo es ofrecer una cobertura distinta, enfocada en la experiencia real de los seguidores y en la diversidad cultural que rodea al fútbol.

Los creadores seleccionados tendrán un rol clave durante el torneo, ya que actuarán como corresponsales de los fanáticos. Su trabajo consistirá en generar contenido diario para redes sociales, compartir reacciones a los partidos y contar historias relacionadas con la identidad futbolística de sus países, utilizando formatos digitales pensados para audiencias globales.

La convocatoria para formar parte de DAZN48 inició el 24 de abril de 2026 y está dirigida a creadores con una propuesta original y fuerte presencia en plataformas digitales.

Con esta estrategia, DAZN busca conectar de manera más directa con el público, integrando distintas culturas y perspectivas en una conversación mundial que refleje cómo se vive el fútbol en cada rincón del planeta.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra