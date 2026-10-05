FIFA rechaza pedido de Ismael Rescalvo por $400 mil

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La FIFA rechazó un reclamo que efectuó el técnico Ismael Rescalvo, extécnico de Liga Deportiva Alajuelense, hacia el Barcelona SC, de Ecuador, en donde pedía $400 mil por una aparente deuda.

Así lo informaron medios de ese país luego de la resolución de la Cámara del Estatuto del Jugador, quien dictó que no había legitimidad para que pidiera tal cantidad de dinero.

FIFA | CASO RESCALVO vs BARCELONA 🇪🇨



La Cámara del Estatuto del Jugador rechazó el reclamo de Ismael Rescalvo contra Barcelona SC por USD 400.000.



El punto clave: el acuerdo de rescision incluía créditos correspondientes también a otros integrantes del cuerpo técnico,… pic.twitter.com/uBhGBGWGH6 — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) October 3, 2026

“FIFA concluyó que la existencia de una deuda global incluida en un acuerdo no es suficiente, por sí sola, para otorgar legitimación a una persona para reclamar la totalidad de esos valores ante el organismo”, publicó el diario ecuatoriano El Correo.

Rescalvo dirigió 25 partidos entre 2025 y 2026 con este club, el cual es de los más populares en dicho país.

Allí salió con un balance de 10 triunfos, 8 empates y 7 derrotas, lo cual fue fundamental para que el equipo tomara la decisión de no continuar con el técnico español.

El estartega estuvo en Costa Rica con el equipo manudo desde junio hasta setiembre, donde también salió por un bajo rendimiento y el descontento de la afición.