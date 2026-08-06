FIFA pide perdón tras polémico proyecto presentado por Infantino

(AFP). La FIFA entonó este miércoles el mea culpa, pero reafirmó su “pleno apoyo” a Gianni Infantino tras una reunión de urgencia en Marruecos para abordar la crisis desatada por las críticas al proyecto, finalmente abortado, de abrir la institución a la inversión privada.

En un extenso comunicado publicado cerca de las 22h00 GMT, la dirección de la FIFA reconoció “que se han cometido errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación”.

“Se han presentado disculpas por estos errores, junto con el compromiso de velar porque no vuelvan a producirse”, añadió.

La organización señaló que los miembros de su Consejo de Dirección presentes en la reunión reafirmaron su “pleno apoyo” a Infantino, a quien reconocieron como el único responsable elegido por las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

Infantino ha sido cuestionado tras el último Mundial. Foto: AFP.

Varios altos cargos de la FIFA se habían distanciado en los últimos días de Infantino, entre ellos Arsène Wenger, actual director del desarrollo del fútbol mundial dentro del organismo, y el secretario general, Mattias Grafström.

Este último, en una carta dirigida a los empleados de la FIFA y a la que tuvo acceso la AFP, lamentó “una serie de acontecimientos tristes y condenables” que “afortunadamente desembocaron en el abandono permanente” del proyecto.

El principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, ya había dimitido el viernes, afirmando que se oponía “categóricamente” al proyecto del patrón de la FIFA.