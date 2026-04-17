FIFA lanza canción del mundial con los Ángeles Azules y Belinda

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La FIFA lanzó el segundo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cual aporta un marcado ritmo mexicano con la agrupación de Los Ángeles Azules y Belinda.

La canción llamada “Por Ella” fusiona el pop contemporáneo con la esencia rítmica de la cumbia, ofreciendo una banda sonora vibrante y de resonancia mundial a medida que crece la expectación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tanto Los Ángeles Azules como Belinda agradecieron la oportunidad de poder hacer la canción para la Copa del Mundo, de la que están seguros que disfrutarán desde este momento y hasta el final del Mundial.

“Es un gran honor para nosotros volver a coincidir con Belinda, y no podríamos estar más felices de que sea en un proyecto musical con tanta fuerza e importancia en el mundo deportivo internacional; además, nos llena de orgullo y alegría representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estamos seguros de que todos los corazones amantes del fútbol bailarán y lo disfrutarán tanto como nosotros mientras lo creábamos” indicaron Los Ángeles Azules.

“Formar parte del álbum oficial de la Copa del Mundo es un gran honor. “Por Ella” combina la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo la Copa del Mundo puede ofrecer. México, Latinoamérica y el mundo entero se unen en esta celebración, y no podría estar más emocionada de compartir una canción creada con tanta pasión”, afirmó Belinda.

Sobre el álbum

“Lighter” es el primer sencillo del álbum, el cual fue producido por el multipremiado compositor puertorriqueño Tainy. Seguidamente, “Por Ella” continúa el despliegue del proyecto musical histórico.

En las próximas semanas, los aficionados podrán disfrutar de una serie de sencillos adicionales que reflejan una variedad de géneros, culturas y artistas.