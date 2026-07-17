FIFA investiga la pancarta de Argentina sobre las Malvinas

Londres, Reino Unido, APF. – La FIFA anunció que investiga la exhibición de una pancarta por parte de futbolistas de la selección de Argentina que reivindicaba la soberanía de las islas Malvinas, tras ganar la semifinal del Mundial 2026 a Inglaterra.

El despliegue del mensaje el miércoles en el césped del estadio de Atlanta provocó también que el Reino Unido, que administra ese archipiélago del Atlántico Sur, exigiera una investigación “exhaustiva”.

El trapo fue expuesto minutos después de que Lionel Messi y compañía se impusieron por 2-1 en una nueva remontada dramática.

La FIFA informó que, “de acuerdo con el procedimiento estándar”, su comité disciplinario “está revisando los informes del partido y evaluando las circunstancias pertinentes antes de decidir cualquier otra medida, de conformidad con el Código Disciplinario”.

Tras el triunfo contra Inglaterra, en uno de los partidos de fútbol con más rivalidad, los jugadores argentinos desplegaron una pancarta en el campo que proclamaba “Las Malvinas son argentinas”.

La exhibición de la bandera podría constituir una violación de las normas de la FIFA, que prohíben cualquier manifestación política dentro del estadio durante sus torneos. Las Malvinas, situadas a 600 km de la costa argentina, siguen siendo un tema delicado en las relaciones entre Londres y Buenos Aires, que continúan disputando su soberanía, y se convirtió en un ingrediente principal en la semifinal entre argentinos e ingleses.

En 1982 estalló la guerra entre ambos países tras la invasión argentina del archipiélago. Las fuerzas británicas recapturaron las islas después de 74 días de combates, que dejaron 649 argentinos y 255 británicos muertos. “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son”, declaró un portavoz de Downing Street, al exigir a la FIFA una investigación “exhaustiva”.

El presidente argentino, Javier Milei, minimizó la polémica por la pancarta al afirmar que “es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”.

El mandatario insistió, sin embargo, en que las Malvinas se recuperarán por la vía diplomática y no con “patrioterismos baratos”.

Según medios argentinos, la pancarta fue confeccionada el mismo día del partido por hinchas en Atlanta con una sábana de un hotel.