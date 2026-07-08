FIFA investiga insultos racistas de argentinos a famoso streamer

La polémica alrededor del streamer IShowSpeed sumó un nuevo capítulo durante el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

El popular streamer estadounidense volvió a ser blanco de insultos y gestos discriminatorios por parte de algunos aficionados argentinos, apenas días después de que la FIFA abriera una investigación por un incidente similar.

El creador de contenido, reconocido por su admiración hacia Cristiano Ronaldo, asistió al encuentro con una camiseta de Egipto y celebró los goles del conjunto africano, además del penal que Lionel Messi falló en el primer tiempo.

Tras el gol de Enzo Fernández que selló la remontada argentina, varios aficionados comenzaron a burlarse de Speed desde las tribunas. En los videos difundidos en redes sociales se escuchan insultos como “Mufa, puto, maricón”, mientras que uno de los presentes realizó aparentes gestos imitando a un mono, acción considerada de carácter racista.

Lamentable ❌



Aficionados argentinos realizaron comentarios racistas al streamer Speed tras la victoria contra Egipto. 🇦🇷🇪🇬



Los actos quedaron registrados en la transmisión del creador de contenido. pic.twitter.com/eiA4X5GIMi — Revista ORA!! (@revistaORA) July 7, 2026

Estos nuevos hechos se producen pocos días después del primer incidente, ocurrido el 3 de julio durante el encuentro entre Argentina y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. En esa ocasión, mientras recorría las gradas apoyando al equipo africano, una aficionada le gritó: “A casa, negro. Tomátela, maricón. A tu casa”, en un video que rápidamente se viralizó.

Tras aquel episodio, la FIFA confirmó la apertura de una investigación y reiteró su postura de tolerancia cero frente a cualquier acto de discriminación.

“La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad”, señaló el organismo.

Con los nuevos incidentes registrados en Atlanta, las imágenes también podrían incorporarse al expediente que lleva adelante la FIFA.