La Cruz Roja ha tenido que realizar un total de cuatro traslados a hospitales en el inicio de las fiestas de inicio y principio de año en Zapote.

Los socorristas han realizado un total de 42 atenciones a personas, la mayoría (40) dentro del redondel de toros de Zapote, mientras que el resto fueron en el campo ferial.

De las cuatro personas trasladadas, una fue llevada en estado crítico al centro médico, de acuerdo con el reporte de la Benemérita.

Del total de atenciones, 37 fueron por emergencias traumáticas, muchas vinculadas a los “toreros improvisados” que ingresan al redondel.

Para la atención de los asistentes a las fiestas, la Cruz Roja dispuso de 100 funcionarios y un total de 25 vehículos.