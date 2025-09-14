Con gran sentimiento patriótico y orgullo nacional, un grupo de 35 costarricenses celebró los 204 años de Independencia de Costa Rica en el marco de la Exposición Mundial de Música y Artes Tradicionales de Yeongdong 2025, en Corea del Sur.
Vestidos con trajes típicos alusivos a la bandera nacional, los participantes desfilaron la tarde del 14 de septiembre y, previo a las 6:00 p. m., exhibieron faroles que llamaron la atención de asistentes internacionales.
Con apoyo de traductores, respondieron a las preguntas de quienes se acercaban a conocer más sobre esta tradición patria.
La celebración continuó a las 6:00 p. m. en la zona verde del hotel donde se hospedaban. Allí, el grupo realizó un desfile de 100 metros acompañado de cánticos como el Himno Nacional y melodías patrióticas, interpretadas por músicos que transformaron la orquesta en cimarrona.
Esta actividad constituye la tercera ocasión en que el grupo de costarricenses organiza una conmemoración como esta en el extranjero, luego de 2 celebraciones previas en Barcelona, España.
“Siempre nos preparamos con los faroles; algunos los hacen y otros los compran, pero lo importante es experimentar este sentimiento que como costarricenses vivimos cada año en el aniversario de nuestra independencia”, destacó la directora del grupo, Leda Segura.