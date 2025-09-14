Con gran sentimiento patriótico y orgullo nacional, un grupo de 35 costarricenses celebró los 204 años de Independencia de Costa Rica en el marco de la Exposición Mundial de Música y Artes Tradicionales de Yeongdong 2025, en Corea del Sur.

Vestidos con trajes típicos alusivos a la bandera nacional, los participantes desfilaron la tarde del 14 de septiembre y, previo a las 6:00 p. m., exhibieron faroles que llamaron la atención de asistentes internacionales.

Fotografía: Guillermo Solano

Fotografía: Guillermo Solano

Con apoyo de traductores, respondieron a las preguntas de quienes se acercaban a conocer más sobre esta tradición patria.

La celebración continuó a las 6:00 p. m. en la zona verde del hotel donde se hospedaban. Allí, el grupo realizó un desfile de 100 metros acompañado de cánticos como el Himno Nacional y melodías patrióticas, interpretadas por músicos que transformaron la orquesta en cimarrona.

Fotografía: Guillermo Solano

Fotografía: Guillermo Solano

Esta actividad constituye la tercera ocasión en que el grupo de costarricenses organiza una conmemoración como esta en el extranjero, luego de 2 celebraciones previas en Barcelona, España.