Fiesta de Diablitos lleva salsas costarricenses a mercados globales

Nacida en plena pandemia como una alternativa para generar ingresos, la marca costarricense Fiesta de Diablitos logró consolidarse en cinco años hasta exportar sus productos a Estados Unidos y Europa, además de preparar su participación en campeonatos internacionales de salsas en Texas, Estados Unidos y Berlín, Alemania.

La pyme, integrada actualmente a programas de apoyo empresarial como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y ExpoPyme, surgió a partir de la experiencia culinaria de su fundador, Juan Carlos Bermúdez, quien desarrolló recetas basadas en la preparación de salsas dentro de un negocio familiar.

Según explicó José Vega, miembro del staff, el crecimiento del proyecto fue gradual desde sus primeros pasos.

“Se fundó aproximadamente en la época de pandemia como un emprendimiento para salir adelante”, relató Vega.

Entre los principales hitos de la marca destaca haber ganado el Golden Chile 2025, un campeonato mundial en la categoría frutal con su salsa Clandestina, reconocimiento que impulsó la apertura de nuevos mercados internacionales.



Fiesta de Diablitos logró consolidarse hasta exportar sus productos.

La empresa señaló que este premio fortaleció el proceso exportador y generó nuevas invitaciones para competencias especializadas.

Actualmente, Fiesta de Diablitos mantiene cerca de año y medio de trabajo constante en exportaciones, periodo en el que también formalizó sus procesos productivos y registros. Sus productos se caracterizan por ser elaborados de forma artesanal, sin preservantes y con ingredientes naturales.

“Ya estamos teniendo muy sólidamente lo que tiene que ver el nivel de exportación”, afirmó Vega.

La oferta incluye opciones para distintos consumidores, desde salsas suaves enfocadas en sabor hasta presentaciones de alto picante. Entre las primeras destacan sabores frutales como piña y Cahuita, esta última seleccionada para competir este año en Alemania y Estados Unidos por su perfil caribeño. También ofrecen una salsa ahumada con chile rocoto y una versión cítrica.



El emprendimiento ganó el Golden Chile 2025.

En la línea de mayor intensidad figuran Fiesta de Diablitos, elaborada con siete tipos de chile; Viernes 13, preparada con habanero y chile fantasma; y La Parca, desarrollada con Carolina Reaper, uno de los chiles más picantes del mundo. Esta última ha obtenido reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales.

Para los próximos meses, la empresa enfocará esfuerzos en representar al país en los campeonatos mundiales programados en Texas y Berlín, donde buscarán posicionar sabores costarricenses ante jueces y consumidores especializados.

“Cada vez que exportamos y nos abrimos a un nuevo país, eso hace que el nombre de Costa Rica vaya cada vez más alto”, indicó Vega sobre la proyección internacional del emprendimiento.

Además de la expansión comercial, la marca considera que su crecimiento demuestra las posibilidades de desarrollo para pequeños negocios locales que logran transformar una idea nacida en tiempos de crisis en una propuesta competitiva dentro del mercado global.