Fidel se va y Venegas no llega

En el Saprissa hablan fuerte sobre dos temas que han estado en el ambiente. Uno es el por que no juega el panameño Fidel Escobar y no fue inscrito en Copa Centroamericana y si el delantero Johan Venegas tiene oportunidad de regresar.

Erick Lonis, encargado de la parte deportiva del club señala por donde van estos temas. “El tema con Fidel es muy sencillo, la lista que se da se dio hace mucho tiempo y no estaba Andrey Soto. Para los partidos se da una lista 48 horas antes, con 35 jugadores. No se ha incluido por dos razones, porque tenía una contractura muscular y no viajó a Panamá. La segunda es que algunos equipos, incluso unos que están jugando Copa Centroamericana han mostrado interés en él. Los traspasos pasan mucho por el deseo del jugador y el fin de semana se puede definir lo de Fidel”.

Lonis molesto

El turrialbeño alza la voz y pide que no les hagan campañas a jugadores, en referencia a Johan Venegas. “Yo no entiendo por que hay esta campaña con Johan Venegas si a mi solamente me han preguntado si lo hemos analizado. Quiero ponerle fin a ese tema porque igual analizamos jugadores de Liberia o de San Carlos. No me gustan las campañas de presión por parte de los medios. Simplemente me hicieron una pregunta porque analizamos a todos los jugadores que se quedan sin contrato”.

En el campamento morado hay alegría porque van a jugar este domingo ante San Carlos. Toman con precaución lo que vienen y harán rotaciones, pues están en el Apertura y la Centroamericana.