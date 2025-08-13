El delantero costarricense, Manfred Ugalde, está nuevamente en la mira del Feyenoord de Países Bajos, esto tras la eliminación de la fase clasificatoria de UEFA Champions League.

La idea del Feyenoord es realizar un intercambio de jugadores y el elegido para salir del club de Países Bajos es el japonés, Ayase Ueda. Según los medios rusos, el jugador está de acuerdo con el movimiento para que esto se haga de manera expedita.

Ugalde, quien está con el Spartak Moscú, ha tenido un inicio de temporada complicado en Rusia, donde en los últimos 4 partidos, no realizó un solo remate a marco y tampoco desviado, algo que también le generó críticas.