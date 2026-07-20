Festival del Camarón reunirá gastronomía, cultura y emprendedores

Colorado de Abangares se alista para recibir a cientos de visitantes con una nueva edición del Festival Nacional del Camarón de Cultivo, una actividad que combinará gastronomía, cultura, música y emprendimientos locales del 24 al 26 de julio, en el marco de la celebración del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

La presidenta de la Cámara Nacional de Productores de Camarón de Cultivo, Helen Gutiérrez López, destacó que el festival busca fortalecer la comunidad y mantener vivas las tradiciones.

“Esperamos que nuevas generaciones sigan organizando, fortaleciendo la economía local y desarrollando la cultura. Los invitamos a visitar Colorado para que vengan y disfruten de nuestra gastronomía, de diferentes platillos, que van a ver artesanías. Vengan y visiten Colorado”, expresó.

Por su parte, el promotor cultural Elder Rizo Briones señaló que la actividad representa una oportunidad para unir a la comunidad y dinamizar la economía del distrito.

“Fortalecemos aún más la cultura y promovemos espacios de recreación para compartir en familia. Esta actividad genera empleo, mayores recursos para nuestras familias y abre espacios para los productores y emprendedores locales”, afirmó.

Rizo agregó que el festival también busca dar visibilidad al cultivo de camarón como una actividad productiva importante para la zona y consolidar la identidad de la comunidad.

Durante los tres días de actividades, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas de platillos elaborados con camarón de cultivo, concursos gastronómicos, feria de emprendedores, presentaciones folclóricas, conciertos, exhibiciones, recreativas, competencias de marimbas y actividades dirigidas para toda la familia.

Festival Nacional del Camarón de Cultivo. Foto: cortesía.

Entre las actividades más llamativas destacan el concurso del pelador de camarón más rápido, la competencia del camarón más grande, la elección de la Reina del Maíz, una recreativa ciclística, desfile de motocicletas y cabezales, además de conciertos con agrupaciones como Los Pekes, Marimba Orquesta Maribel y Marimba Brisas del Conchal, encargada del cierre del festival.

Vea el cronograma completo

La actividad es organizada por la Cámara Nacional de Productores de Camarón de Cultivo, junto con Incopesca, el Concejo Municipal del Distrito de Colorado, la Comisión Distrital de Cultura y la Asociación de Desarrollo Integral de Colorado.