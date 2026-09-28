Festival de la Luz 2026 ya tiene sus bandas clasificadas

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Este fin de semana se realizaron en el Estadio Nacional las audiciones para definir a las agrupaciones que formarán parte del Festival de la Luz 2026, uno de los eventos más esperados de diciembre.

Entre las seleccionadas aparecen agrupaciones municipales, comunales, colegiales y marching bands provenientes de diferentes puntos del país. La Banda Cedes Don Bosco encabezó la clasificación, seguida por la Banda Comunal de Orotina y la Banda Municipal de Acosta. También consiguieron su lugar la Banda Comunal La Fortuna, la Banda Nuestra Señora de los Desamparados y la Mercedes Marching Band. La lista continúa con la Banda Municipal de Zarcero, la Banda Municipal de Tibás, la Banda de Sarchí, la CMI Marching Band del Colegio María Inmaculada, la Banda Municipal de Puriscal y la Banda Municipal de Alajuela.

Las agrupaciones llegaron al Estadio Nacional durante el sábado 26 y domingo 27 de setiembre para mostrar sus propuestas ante el jurado encargado de evaluar las diferentes áreas que forman parte de una presentación en el Festival de la Luz.

El proceso no se limitó únicamente a la interpretación musical. Cada banda tuvo que realizar un desplazamiento de 100 metros por la pista de atletismo, donde se calificaron sus destrezas musicales y visuales dentro de un desfile.

Posteriormente, las agrupaciones tuvieron un espacio para presentar un show de campo, en el que se evaluaron aspectos como la expresividad, la interpretación y la calidad general de cada presentación.