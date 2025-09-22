Con un repertorio variado

Las bandas protagonistas de ponerle música y ritmo al Festival de la Luz 2025 ya están definidas.

Tras intensas audiciones, solo las más destacadas lograron asegurar su lugar en uno de los eventos más esperados del país, que cada año llena de música, color y alegría las calles de la capital.

Las audiciones se realizaron los días 20 y 21 de setiembre en el Estadio Nacional, donde más de 20 bandas de diferentes sectores del país compitieron con presentaciones llenas de energía y creatividad.

Los organizadores evaluaron cuidadosamente cada interpretación, considerando el conjunto de la banda, las habilidades visuales en el desfile, la calidad de la música y la destreza técnica de los músicos, así como la expresividad y coreografía de las danzas, tanto contemporáneas como folclóricas.

Como resultado, hubo exhibiciones de gran nivel que dejaron claro el talento nacional.

“Fue una participación masiva con miles de jóvenes, familias y comunidades, algo que hace sentirnos muy orgullosos de poder brindarles la oportunidad a miles de jóvenes para que se involucren más”, compartió Diego Miranda, alcalde de San José.

La Banda Comunal de Orotina recibió un pase directo por haber ganado la edición pasada, mientras que la Banda Municipal de San José se suma como anfitriona del festival.

Cabe recalcar que este año el espectáculo se celebrará el sábado 13 de diciembre, y como ya es tradición, los asistentes podrán disfrutar de un espectacular pasacalle en las horas previas al evento principal.

Algo que promete llenar de música, color y alegría la capital, con interpretaciones que combinan talento, coreografía y pasión.

“Esperamos que este ejercicio se siga repitiendo todos los años porque ha sido un ejercicio exitoso que desde el año pasado venimos haciendo”, citó Miranda.